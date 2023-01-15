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Arama Kurtarma İhtisaslı Personele Havadan Denize Bot Atma Kursu verildi
2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Arama Kurtarma İhtisaslı Personele Havadan Denize Bot Atma Kursu verildi.
Asayiş 15.01.2023, 18:14
2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Arama Kurtarma İhtisaslı Personele Havadan Denize Bot Atma Kursu verildi.
İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Arama Kurtarma İhtisaslı Personele bot atma yeteneğinin kazandırılması maksadıyla Havadan Denize Bot Atma Kursu verildi.