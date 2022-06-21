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Araçtan inen çocuğa minibüs çarptı

Konya’nın Ereğli ilçesinde yol kenarında bekleyen araçtan inen 14 yaşındaki çocuk, yoldan geçen minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Asayiş 21.06.2022, 10:27
Araçtan inen çocuğa minibüs çarptı

Konya’nın Ereğli ilçesinde yol kenarında bekleyen araçtan inen 14 yaşındaki çocuk, yoldan geçen minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi ile Hortu Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bekleyen 44 EK 630 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki M.N., araçtan inerek yola çıktığı sırada Ali K. (57) idaresindeki 44 ED 065 plakalı minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki M.N., yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.N., Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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