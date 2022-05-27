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Araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Samsun’da park halindeki araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen Gürcistan uyruklu bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Asayiş 27.05.2022, 18:22
Araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Samsun’da park halindeki araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen Gürcistan uyruklu bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçtan tablet çalındı. Olay polise haber verildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili Gürcistan uyruklu K.K.’yi tablet ile birlikte yakaladı. Polisteki sorgusu tamamlanan K.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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