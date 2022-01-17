Araçtan her çeşit uyuşturucu çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahsın aracında yaptığı aramada uyuşturucu madde, tabanca fişeği, uyuşturucu kullanım aparatı ile hassas terazi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Merkeze bağlı Kemerkasım köyünde N.İ. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini elde etti. Bunun üzerine ekipler, Kemerkasım köy yolu üzerinde içeresinde M.İ. ve P.C.’nin bulunduğu aracı durdurarak KOM şube narkotik arama köpeği ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramada araç içinde 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 40 tabanca fişeği, 1 hassas terazi ve 2 metamfetamin kullanma aparatı ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan adli aramada da, 3 gram eroin yakalandı. Şüpheli N. İ. ve P. C., ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.