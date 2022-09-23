Araçtan çaldıkları çantayı boşaltıp fark edilmemek için yerine bıraktılar

Konya’da motosikletli 3 kişi, park halindeki bir araçta bulunan içerisinde 30 bin lira değerinde altın, gümüş ve cep telefonu bulunan çantayı çaldı. Şüpheliler çaldıkları çantayı boşalttıktan sonra fark edilmemek için yerine bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelilerin çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Karatay ilçesindeki Vatan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova’dan Konya’ya aracının tamiri için geldiği öğrenilen Fevzi Topbaş 42 ABD 178 plakalı kamyonetini sanayide bir arkadaşının iş yeri önüne park etti. Fevzi Topbaş, içerisinde 30 lira değerinde altın, gümüş ve telefon bulunan çantasını da aracında bıraktı. Kısa süre sonra arkadaşının yanından çıkan araç sahibi Fevzi Topbaş, giderken bıraktığı çantasının yerinden oynadığını fark etti. Bunun üzerine çantayı kontrol ettiğinde içinin boş olduğunu gördü. Durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerindeki kameraları incelemeye aldı.

Çaldıkları çantayı boşaltıp fark edilmemek için yerine koydular

Yapılan kamera incelemesi sonunda bir iş yeri güvenlik kamerasına olay anı saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin sokak üzerinde araçları kontrol ederek ilerlediği, bu sırada Fevzi Topbaş’ın aracının camının biraz açık olduğunu fark etmesi üzerine kolunu içeriye sokarak aracın kapısını açtı. Araçta bulunan çantayı alan şüpheli, arkadaşlarının yanında çantayı boşalttıktan sonra boş çantayı fark edilmemek için araca geri bıraktı. Ardından şüpheliler geldikleri motosiklete binerek olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

3 şüpheli şahıs yakalandı

Yapılan çalışmada yaşı küçük olan ve isimleri henüz belirlenemeyen şüpheliler polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, çanta içerisinde bulunan telefonun ele geçirildiği altın ve gümüşlerin ise bulunamadığı öğrenildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.