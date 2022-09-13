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Araçtan 60 litre sahte alkol çıktı
Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 60 litre sahte alkol ele geçirdi.
Asayiş 13.09.2022, 11:31
Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 60 litre sahte alkol ele geçirdi.
Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir araçta yapılan aramada 60 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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