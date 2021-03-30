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Araçta uyurken uyuşturucuyla yakalanan gence adli kontrol

Samsun’da park halindeki araçta uyurken 48,75 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 30.03.2021, 17:25
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Araçta uyurken uyuşturucuyla yakalanan gence adli kontrol

Samsun’da park halindeki araçta uyurken 48,75 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracın içinde uyuyan ve şüphe uyandıran S.Ç.(27), polis tarafından uyandırıldı. Araçta yapılan aramada 48,75 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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