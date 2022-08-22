Araçta silahlı saldırıya uğramıştı, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde park halindeki aracın içinde oturduğu esnada silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede bir aylık yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Yağcılar Caddesi’nde 21 Temmuz günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Dağ (32), 06 BZA 696 plakalı hafif ticari aracın içinde otururken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Onur Dağ ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşam savaşını 1 ay sonra tedavi gördüğü hastanede kaybetti

Araçta oturduğu esnada silahlı saldırı neticesinde ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dağ, burada tedavi altına alındı. 1 aydır yaşam mücadelesi veren Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.