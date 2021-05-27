Araçta kanlı infazda kuzenin ardından yaralı da hayatını kaybetti

Zonguldak’ta Ali K., tarafından araç içinde vurularak ağır yaralanan Ferdi Gebedek de iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın namusu için işlediğini ifadesinde anlatan zanlı Ali K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olayda Ali K.’nın silahından çıkan kurşunlarla araçta bulunan kuzeni Sercan Kılıç da hayatını kaybetmişti.

Zonguldak’ta iki gün önce Ali K., tarafından sokak ortasında amcasının oğlu Sercan K. ile aynı araçta bulunan arkadaşı Ferdi Gebedek’e ateş açmasının ardından hastanede yaşam mücadelesi veren Ferdi Gebedek iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören Gebedek tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olay; Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde dün yaşanan kanlı infazın ardından gözaltındaki zanlı Ali K. geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Dün öğlen saatlerinde iddiaya göre Ali K.; amcasının oğlu Sercan Kılıç ile aynı araçta bulunan arkadaşı Ferdi Gebedek’e ateş açtı. Sercan Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken, Ferdi Gebedek ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındıktan bir gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan olayın faili Ali K.’ın olay yerine 500 metre uzaklıktaki eşine de ateş açtığı ancak herhangi bir kurşun isabet etmediği öğrenildi.

Olay sonrası ekipler tarafından yakalanan zanlı Ali K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali K., cezaevine gönderildi.

“Namus için işledim”

Yaşanan olayın ardından ekipler tarafından yakalanan Ali K., polise verdiği ifadede cinayeti namus için işlediğini söyledi. Eşinin kendisini aldattığı yönündeki iddialar üzerine arkadaşı Ferdi Gebedek’in iş yerine gittiğini ardından otomobille olayın yaşandığı mahalleye doğru gittiklerini anlattı. Gebedek’in aldatma olayını doğrular gibi konuşması ve Sercan Kılıç’ın da gülmesi üzerine kendisini kaybettiğini; ilk olarak aracı kullanan Ferdi Gebedek’e ardından kuzenine ateş ettiği öğrenildi.