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Araçta gizlenen uyuşturucuyu ‘Gece’ buldu
Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir aracın tavanına saklanan uyuşturucu, ’Gece’ isimli narkotik köpeği tarafından bulundu.
Asayiş 17.12.2020, 15:50
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir aracın tavanına saklanan uyuşturucu, ’Gece’ isimli narkotik köpeği tarafından bulundu.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir araç durduruldu. Araçta ve araçta bulunan şahısların üzerinde ekipler ile ’Gece’ isimli narkotik köpeği tarafından arama yapıldı.
Araçta arama yapan Gece, saniyeler içerisinde aracın tavanına gizlenen uyuşturucu maddeyi bularak tepki verdi. Gece’nin tepkisi üzerine açılan yerde 30,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.Araçta bulunan H.K., M.G., O.G. ve D.K. isimli şahıslar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.
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