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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur”
Araçlarıyla karda mahsur kalan sürücüler evlerine yürüyerek dönüyor
Araçlarıyl(İSTANBUL) Araçlarıyla karda mahsur kalan sürücüler evlerine yürüyerek dönüyora karda mahsur kalan sürücüler evlerine yürüyerek dönüyor
Asayiş 24.01.2022, 17:57
Araçlarıyl(İSTANBUL) Araçlarıyla karda mahsur kalan sürücüler evlerine yürüyerek dönüyora karda mahsur kalan sürücüler evlerine yürüyerek dönüyor