Araçlarındaki cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri, cam filmi olan araçlarda denetim yaptı. Bazı sürücüler, ceza yememek için araçlarındaki can filmlerini elleriyle söktü.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri, cam filmi olan araçlarda denetim yaptı. Kurallara aykırı şekilde araçlarına cam filmi taktıran sürücülere cezai işlem uygulandı. 70 aracın kontrol edildiği denetimlerde ön camında film olan 12 sürücüye ise para cezası uygulandı.

Bazı araç sürücüleri denetim noktasında ceza yememek için kendi elleriyle cam filmini sökerken, çıkarmayan sürücülere ise bu kusurun 7 gün içerisinde düzeltilmesi gerektiği, aksi halde araçlarının trafikten men edileceği uyarısında bulunuldu.