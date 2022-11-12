Araçlarında uyuşturucu bulunan şüpheliler bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde devriye görevinde bulunan gece bekçilerinin şüphe üzerinde durdurdukları araçta uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 23.10 sıralarında devriye gezen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri İsmail Sivri Bulvarı’nda şüpheli bir aracı durdurdu. F.Ç, R.Ö. ve Y.C. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 29 bin lira, 2 adet ruhsatsız tabanca ve yaklaşık 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 3 gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.