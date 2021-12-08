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Araçlarına giren hırsızı soda içerken yakaladılar

Arnavutköy’de marketten dönen iki akraba, servis minibüsüne binmek isterken araca giren hırsızla burun buruna geldi. Araç sahipleri, değerli eşyaları çaldıktan sonra soda içerken yakaladıkları hırsızı polis ekiplerine teslim etti.

Asayiş 08.12.2021, 09:42
Araçlarına giren hırsızı soda içerken yakaladılar

Arnavutköy’de marketten dönen iki akraba, servis minibüsüne binmek isterken araca giren hırsızla burun buruna geldi. Araç sahipleri, değerli eşyaları çaldıktan sonra soda içerken yakaladıkları hırsızı polis ekiplerine teslim etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus ve Selçuk Karakuş isimli akrabalar işlerinden evlerine kendi servis araçları ile döndüğü esnada markete uğrayıp alışveriş yapmak istedi. Bu durumu fırsat bilen bir hırsız tornavida ile aracın kapısını zorlayarak içeriye girdi ve araçta bulunan telefon, teyp, saat gibi değerli şeyleri çalmaya başladı. Soda içen hırsız bir süre sonra araca gelen iki amca çocuğuyla burun buruna geldi. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran iki akraba, kaçmaya çalışan hırsızı yakalayıp polis haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı gözaltına aldı. Hırsızın yakalandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"Bana yalvardı elini ayağını öpeyim dedi ama bırakmadık"

Olay anında araç sahibi olan akrabası ile markete giden Selçuk Karakuş, “Biz adamı gördük elinde soda bize gösterir gibi hem içiyor hem de hırsızlık yapıyordu. Biz poşetleri fırlattık direk hırsıza koştuk aldığımız malzemeler de gitti onların parasını da alacağım ondan. Hırsızı kolundan tuttuk hemen arkadaki duvara çarptı kaçmaya çalışırken gerçekten rahat rahat soda içiyordu ben arabama bu kadar rahat şekilde binemiyorum. Ben araca doğru giderken gözümün önüne perde gibi bir şey gözüktü kendini atmaya çalıştı kafasını da duvara vurdu kaçarken yabancı birini görünce ben inanamadım 3 harfliler sandım gölgeden baktım canlı hırsızmış harbiden. Bu kadar rahat olmamalı ben evime tereddüt ederek giriyorum bir şey yapmadık sonuçta insan dedik ama kaçarken ayağıma takıldı kafasını vurdu. Bana yalvardı elini ayağını öpeyim dedi ama bırakmadık devletimiz büyüktür elinden geleni yapar dedik” dedi.

"Rahat rahat soda içiyordu, arkadaşlarım şaka yapıyor sandım"

Olay anında hırsızla burun buruna gelen araç sahibi Yunus Karakuş, “Bugün gerçekten çok ilginç bir olayla karşı karşıya geldik. Biz markete girmiştik alışveriş yapmak için aracımızı da marketin önüne çektik 10 dakikalık süre zarfı içerisinde adam nasıl girdiyse aracımıza girmiş. Daha önceden 16 tane suç kaydı varmış geçen hafta da başka bir araçtan telefon çalmış benim ortalama 4 veya 5 bin TL’lik zararım var şuanda. Gece yine karakola gideceğiz polis daha önce çalınan eşya sahiplerine ulaşmış hep beraber ifade vereceğiz. Arabada yakaladığımız için hırsızlık teşebbüsü suçu oluyormuş bu sanırım. Bizim arabamız akşam saat 19’da çalınmaya çalındı rahat rahat soda içiyor birde içeride ben arkadaşlarımdan bir tanesi sandım ve bana şaka yapıyorlar sandım gerçekten. Kaçmaya çalıştı bizde çelme takarak yakalamaya çalıştık ilk an gerçekten çok zordu” ifadelerini kullandı.

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