Araçların şaşe numaralarını değiştirerek satan çeteye operasyon: 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat ile İl Emniyet Görevlileri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde araçların motor ve şaşe numaralarını değiştirerek satan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli şahıstan 7’si gözaltına alındı.

Ankara’da yurt dışından ülkemize giren otomobillerim şaşe ve motor numaralarını, üzerinde yakalama, haciz bulunan araçlarla değiştirip change yaptıkları belirlenen ve ardından iyi niyetli üçüncü şahıslara sattıkları anlaşılan çeteye Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca operasyon talimatı verildi. İl Emniyet Görevlilerince gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 11 şüpheliden 4’ü ifadelerin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.