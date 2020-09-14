Araçların parçalarına ayrılıp satıldığı çiftlik evine operasyon
İZMİR'İN TİRE İLÇESİNDE, YAKALAMA KAYDI VE HACİZLİ ARAÇLARIN PARÇALARINA AYRILARAK SATILDIĞI TESPİT EDİLEN BİR ÇİFTLİK EVİNE YAPILAN OPERASYONDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
İzmir’in Tire ilçesinde, yakalama kaydı ve hacizli araçların parçalarına ayrılarak satıldığı tespit edilen bir çiftlik evine yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Çayırlı Mahallesi Karşıyaka mevkisinde L.K. isimli şahsın çiftlik evinin bahçesinde lüks araçların olduğu ve bu araçların parçalarına ayrılarak satıldığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çiftlik evine operasyon düzenlendi.
Evin, L.K.’nın abisi olan ve halen cezaevinde B.K.’ya ait olduğu, Ford Ranger marka hacizli ve yakalamalı aracın yaklaşık 8 ay önce buraya getirildiği, H.S. isimli şahsa ait aynı marka, model ve renkte olan aracın plakasını kopyalayarak kullanıldığı, sonrasında parçalarına ayrılarak satıldığı belirlendi. Çiftlik evinde bulunan Renault Kango marka aracın da yapılan sorgusunda yine hacizli ve yakalama kararı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan L.K. ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 yılında Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde
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