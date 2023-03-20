Araçların motor ve şasi numarasını kopyalayıp ‘change’ yapan 11 şüpheliye gözaltı

Ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını, yurt dışından Türkiye’ye getirdikleri otomobillerle kopyalayarak ’change’ yapıp piyasaya sürdüğü tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından Türkiye’ye getirdikleri otomobiller ile haciz-yakalama kaydı olan otomobillere, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp, piyasaya süren suç şebekesini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinki aramalarda ise ‘change’ yapıldığı tespit edilen 21 otomobil ele geçirildi. Yakalananlardan 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 7 şüphelinin adliyeye sevk edildiği belirtildi.