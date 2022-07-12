Araçların logo ve aynalarını çalan hırsızlar kamerada

Bakırköy’de park halindeki araçların logo ve aynalarını çalan 2 hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Şenlikköy Mahallesi’nde park halindeki 7 aracın logo ve yan aynaları çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda hırsızlık olaylarından sonra aynı taksiyle kaçtıkları belirlenen 2 hırsızın, kimlikleri tespit edildi. Çaldıkları araç parçalarını sattıkları belirlenen 2 suç ortağı K.Ç ve A.A , Şenlikköy Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çantalarında yapılan aramalarda 4 adet çalıntı araç aynası ele geçirildi. İki şüphelinin çeşitli suçlardan toplam 50 sabıka kaydının olduğu tespit edildi. İki suç ortağına yardım eden ticari taksi sürücüsü M.A. da Esenyurt’ta gözaltına alındı. M.A.’nın da 19 suçtan sabıka kaydı olduğu belirlendi. “Otodan Hırsızlık” suçundan makamlara adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.Ç. ve A.A. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüphelinin park halindeki aracın logo ve aynasını çaldıktan sonra ticari taksiyle kaçtıkları anlar ise kameraya yansıdı.