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Araçları tek tek durdurup sorguladılar
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde “Huzur” uygulaması yaptı. Ekipler araçları tek tek durdurup sorguladı.
Asayiş 12.08.2021, 00:40
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde “Huzur” uygulaması yaptı. Ekipler araçları tek tek durdurup sorguladı.Zonguldak’ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 22:00-24:00 saatleri arasında kent merkezinde ‘Huzur’ uygulaması yaptı. Kentin çeşitli yerlerinde yapılan uygulamada sürücüler tek tek uyarıldı. Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.