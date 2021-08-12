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Araçları tek tek durdurup sorguladılar

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde “Huzur” uygulaması yaptı. Ekipler araçları tek tek durdurup sorguladı.

Asayiş 12.08.2021, 00:40
Araçları tek tek durdurup sorguladılar

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde “Huzur” uygulaması yaptı. Ekipler araçları tek tek durdurup sorguladı.

Zonguldak’ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 22:00-24:00 saatleri arasında kent merkezinde ‘Huzur’ uygulaması yaptı. Kentin çeşitli yerlerinde yapılan uygulamada sürücüler tek tek uyarıldı. Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
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