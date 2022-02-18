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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası verilecek
Ticaret Bakanlığı indirimli satışlara ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak.
Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Ekipler sürücüleri tek tek durdurarak kontrol etti.
Asayiş 18.02.2022, 00:13
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Ekipler sürücüleri tek tek durdurarak kontrol etti.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Ekipler uygulama noktalarında araçları tek tek durdurarak sorgulama yaptı. Ekipler, ehliyet, kemer, alkol ve GBT sorgulaması yaptı. İki saat süren uygulamada ekipler sürücülere kurallara uyması konusunda sık sık uyarılarda bulundu.