Araçları durdurup sopalarla birbirlerine saldırdılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolda araçlarını durduran 6 kişi arasında kavga çıktı. Şahısların sopalarla birbirlerine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Yeşilova Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde araçlarını durduran bir şahıs ile 5 kişilik bir grup tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine şahıslar, araçlarında taşıdıkları sopaları çıkardı. Akıcı trafikte çıkan kavgada 5 kişinin arasında kalan diğer şahıs, sopaların ve yumrukların hedefi oldu. Darp edilen vatandaş, otomobilinin bagajından aldığı kasayı diğer gruba doğru fırlattı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafında saniye saniye kaydedildi.