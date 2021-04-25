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Araçları camlarını kırarak soyan hırsız yakalandı

Bursa’da araçları camlarını kırarak soyan hırsız, polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Asayiş 25.04.2021, 16:24
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Araçları camlarını kırarak soyan hırsız yakalandı

Bursa’da araçları camlarını kırarak soyan hırsız, polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Gece saatlerinde Gemlik ilçesinin farklı bölgelerinde 15 civarında aracın camını kırarak içinden çeşitli malzemeler çalan S.Ö.,

kredi kartları ile farklı yerlerden alışveriş yaptı. Şikayetler üzerine bölgedeki kameraları inceleyen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının kimliğini tespit ederek arama çalışmalarına başladı. Zanlı gün içinde yakalanarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlının sorgusu sürüyor.
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