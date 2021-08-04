banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Bir muhtarın gözyaşları!
Bir muhtarın gözyaşları!

Araçlar tek tek patlayarak yanıyor

Kahramanmaraş’ta bir yedi emin otoparkında çıkan yangında araçlar tek tek patlayarak yanıyor.

Asayiş 04.08.2021, 13:45
Araçlar tek tek patlayarak yanıyor

Kahramanmaraş’ta bir yedi emin otoparkında çıkan yangında araçlar tek tek patlayarak yanıyor.

Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan bir otoparkta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın sırasında park halindeki araçlar bir yandan patlarken, bir yandan da alev alev yanıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Yorumlar (0)
32°
açık