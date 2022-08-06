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Araçlar sel sularında mahsur kaldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası araçlar sel sularında mahsur kaldı.

Asayiş 06.08.2022, 20:04
Araçlar sel sularında mahsur kaldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası araçlar sel sularında mahsur kaldı.

Kuvvetli yağış sonrası Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde sel ve su birikintileri meydana geldi. Çok sayıda araç, sel sularında mahsur kaldı. Vatandaşlar, araçlarını kurtarmanın derdine düştü. Su baskınları nedeni ile belediye ekipleri ise çeşitli noktalarda meydana gelen su birikintilerine ve su baskınlarına müdahale etti.

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