Araçlar çarpıştı, gençler ölümden kıl payı kurtuldu

Küçükçekmece’de bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yolda yürüyen 2 genç ölümden kıl payı kurtulurken, kontrolden çıkan araç fırına daldı. Kaza sonrası fırın sahibiyle kaza yapanlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak ile caddenin kesiştiği noktada otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yolda yürüyen 2 genç ölümden kıl payı kurtulurken, kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında bulunan fırına daldı. Neye uğradığını şaşıran fırındakiler ile kaza yapan araç sürücüleri arasında kavga çıktı. Bunun üzerine sürücü yakınlarını çağırdı, gelenler silahla havaya ateş açtı. Yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, kavgaya karışan 3 şahıs gözaltına alındı. Kaza nedeniyle fırında maddi hasar meydana geldi. Fırına giren araç daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ve kavga anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın otomobile çarptıktan sonra fırına girmesi ve ardından çıkan kavga ile olay yerine gelenlerin hızla fırına yöneldikleri görüldü.