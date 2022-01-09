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Araçla polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yaralı olarak yakalandı

Aksaray’da drift atarken asayiş ekiplerini fark eden ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sırasında bir tıra çarpıp kaza yaptı. Kafasındaki yaraya ilk müdahaleyi polis ekiplerinin yaptığı sürücü, yarasını unutup arabasını ve ehliyetini sordu.

Asayiş 09.01.2022, 19:51
Araçla polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yaralı olarak yakalandı

Aksaray’da drift atarken asayiş ekiplerini fark eden ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sırasında bir tıra çarpıp kaza yaptı. Kafasındaki yaraya ilk müdahaleyi polis ekiplerinin yaptığı sürücü, yarasını unutup arabasını ve ehliyetini sordu.

Olay, dün gece yarısı Tacin Mahallesi yeni Hastane Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 AP 940 plakalı otomobilinde alkol alarak seyreden Ahmet Han K. (20), alkolün de verdiği etkiyle yolda drift atmaya başladı. Bu sırada caddede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi, drift atan aracı fark ederek sürücüsüne dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla aracıyla kaçmaya başlarken, polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Asayiş ekipleri sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine bir kazaya sebebiyet vermemek için kontrollü şekilde takibi sürdürdü. Sürücünün telaşa kapılmaması için uzaktan takip yapan polis ekipleri, telsizden haber merkezine bilgi verdi. Haber merkezi aracın plakasını diğer ekiplere de bildirerek, bölgede güvelik önlemleri alındı. Aşırı hızla trafikte tehlike saçarak kaçan sürücü, E-90 karayoluna çıkarak kaçmayı sürdürürken çok geçmeden Yaşar Kuralay (50) idaresindeki 50 ABJ 928 plakalı tıra yandan çarptı.

Tır şoföründen alkollü sürücüye “Hiç mi vuracak adam bulamadın” tepkisi

Kazada otomobilin ön kısmı adeta katlanarak hurdaya döndü. Otomobilden kısa sürede çıkmayı başaran yaralı sürücü, bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı. Karayolundan geçerek ara sokaklara doğru kaçan yaralı sürücü bir süre sonra peşinden koşan polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin “Neden kaçtın?” sorusuna “Kafam iyiydi vallahi, kaçıyordum” diye cevap veren yaralı sürücüye kızan tır şoförü Kuralay, “Lan oğlum ne yapayım ben seni? Hiç mi vuracak adam bulamadın sen? Sizinle mi uğraşacağız biz?” diyerek tepki gösterdi.

Yaralı sürücüye ilk müdahale polis ekiplerince yapıldı

Yaya olarak kaçarken yakalanan ve kafası kanlar içinde kalan sürücü, sağlık tedbirleri kapsamında polis memurlarınca yerinden kaldırılmadı. Olay yerindeki polis ekipleri haber merkezine bilgi vererek olay yerine acil ambulans istedi. Ambulans beklenirken yaralı sürücünün kafasındaki kanamanın devam ettiğini fark eden polisler, orada ilk müdahaleyi yaptı. Polis aracından getirdikleri peçete ile sürücünün kafasındaki kanamayı durdurmaya çalışan polis memurları, bir taraftan da tedirginlik yaşayan sürücüyü konuşarak sakinleştirmeye çalıştı.

“Dondum ağabey, hasta olacağım” diyerek kalkmak istedi

Polis memurlarının bir taraftan yarasına müdahale ettiği, bir taraftan da sakinleştirmeye çalıştığı yaralı sürücü bu kez de ehliyet ve aracının peşine düştü. Oturduğu yerden kalkıp gitmek isteyen genç, polis ekiplerine defalarca aracını sordu. Oturduğu yerden kalkmasına izin vermeyen polis memurlarına ilk önce aracını soran genç sürücü, “Ahmet ağabey araba nasıl? Tamam da arabaya bir bakabilir miyim?” diye seslendi. Daha sonra ehliyetini soran sürücü, “Ehliyet gitti benim. Ehliyet gitti” dedi. Israrla kalkmak isteyen sürücü, son olarak kalkabilmek için üşüdüğünü belirterek, “Kalkabilir miyim? Dondum ağabey hasta olacağım” dedi. Genç sürücü, “Bir sigara verir misin Ahmet ağabey?” diye seslendiği polis memuruna ısrarla defalarca aracını sordu.

1.26 promil alkollü çıkan sürücüye 2 bin 448 TL ceza kesildi, ehliyetine el kondu

Bir süre sonra olay yerine ambulansın gelmesiyle polis ekipleri rahat bir nefes aldı. 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa bindirilen sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan testte 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 825 TL, trafiği tehlikeye düşürmekten 427 TL, trafik kurallarını ihlal etmekten 196 TL olmak üzere toplam 2 bin 448 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi. Kazalı araç içindeki alkol tenekeleri ise dikkat çekti.

“Polisten kaçıyormuş, geldi bana vurdu”

Yaşanan kazayı anlatan tır sürücüsü Yaşar Kuralay, “Yeşil yandı, ben geçiyordum o sırada sağımdan ‘tak’ diye bir ses geldi. O an ne olduğunu bilemedim. Aşağıya indim baktım, sağımda bir taksi. O an zaten polisten kaçıyormuş, alkollüymüş şahıs. Geldi bana vurdu, polislerden kaçarken de şurada yakalandı” dedi.

Tır sürücüsü de işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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