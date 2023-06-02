Aracıyla seyir halindeyken hayatının şokunu yaşadı
KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE OLAN SÜRÜCÜNÜN ARACINA BİR KİŞİNİN HAVAYA ATEŞ ETMESİ ÜZERİNE SAÇMALAR İSABET ETTİ. POLİS EKİPLERİ OLAYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan sürücünün aracına bir kişinin havaya ateş etmesi üzerine saçmalar isabet etti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2239 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, koşarak pompalı tüfekle havaya ateş etti. O sırada saçmalar seyir halinde olan 34 VU 5405 Ford marka hafif ticari aracın arka camına isabet etti. O esnada neye uğradığını şaşıran sürücü, aracı durdurdu. Çift katlı camın bir katının kırıldığını gören sürücü, hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.