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Aracıyla polis noktasına dalarak takla attı: 5’i polis 6 yaralı
ESKİŞEHİR-ANKARA KARAYOLUNDA BİR OTOMOBİLİN KONTROLDEN ÇIKARAK TRAFİK UYGULAMA NOKTASINDAKİ ÖZEL HAREKÂT ARACINA ÇARPMASI SONUCU 5’İ ÖZEL HAREKÂT POLİSİ, 6 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 28.03.2023, 09:46
Eskişehir-Ankara karayolunda bir otomobilin kontrolden çıkarak trafik uygulama noktasındaki özel harekât aracına çarpması sonucu 5’i özel harekât polisi, 6 kişi yaralandı.
Eskişehir-Ankara karayolunda 26 ADL 179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu trafik uygulama noktasındaki Özel Harekât Şube Müdürlüğüne ait ekip aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Burak Y., ile 5 özel harekât polisi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.