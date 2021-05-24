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Aracıyla polis noktasına dalan sürücü tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde polis denetim noktasına dalarak 1’i polis 2 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 24.05.2021, 21:37
Aracıyla polis noktasına dalan sürücü tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde polis denetim noktasına dalarak 1’i polis 2 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün gece Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 karayolu Liman Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Ö. idaresindeki 41 BC 327 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yol üzerinde polis denetim noktasındaki araçların arasına daldı. Hafif ticari araç, denetim noktasında bekleyen iki otomobil ve iki polis aracına çarparak durabildi. Kazada denetim noktasında sorgulama yapan bir polis ve bir vatandaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Erhan Ö.’nün ise yapılan kontrolde 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Erhan Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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