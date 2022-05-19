Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk eden şahsa ceza

Elazığ’da aracıyla bir kediyi ezen ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahıs, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerinden kaçamadı. Cadde boyunca güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şahsı bularak 2 bin 43 TL para cezası kesti.

Olay, 3 gün önce Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kediyi ezen sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Arkadan gelen başka bir araç, durumu fark ederek ölen kediyi yol ortasından kaldırıp refüje koydu. Olayın ardından mahalle sakinlerinden Hülya Yetik, durumu Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı HAYDİ ekibine bildirdi. Olay yerine gelen HAYDİ ekibi, cadde üzerindeki güvenlik kameralarını tek tek izleyerek önce aracın plakasını, ardından da sürücüyü tespit etti. E.Ç. adlı sürücüye 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 21. maddesi gereği 2 bin 43 TL idari para cezası uygulandı.

Hülya Yetik, “Mahallede beslediğim bir kedimize araba çarptı. Geldiğimde kediyi refüje kaldırmışlardı. Ben de HAYDİ ekibini aradım. HAYDİ ekibi sağ olsun hemen geldi. Mahallemizdeki güvenlik kameralarına bakıp çarpan aracı teşhis ettiler. Sonra yasal işlemler yapıldı. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istiyorum” dedi.