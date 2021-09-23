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Aracıyla çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Malatya’da bir otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan sürücü 1 ay sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 23.09.2021, 13:02
Aracıyla çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Malatya’da bir otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan sürücü 1 ay sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 15 Ağustos Pazar günü akşam 19.00 sıralarında Malatya -Elazığ Karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisinin 8’inci gününde çocuk hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından kaza sonrası kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Araç, şüpheli şahsın ikametine yakın bir bölgede park halinde bulunurken, olayın şüphelisini yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler şüpheli F.Ö.’nün Artvin ilinde olduğunu belirledi. Şüpheli F.Ö. gözaltına alındıktan sonra Malatya’ya getirilerek polis merkezinde ifadesi alındı.

Şüpheli F.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

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