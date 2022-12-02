Aracıyla 40 metre yükseklikten uçtu

Malatya’da yaklaşık 40 metrelik uçurumdan şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Turgut Özal Tabiat parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. yönetimindeki 23 DN 057 plakalı pikap sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikteki uçurumdan şarampole yuvarlandı. Araç sürücünün yaralandığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.