Aracıyla 3 kişiye çarparak yaralayan sanığın cezası belli oldu: 25 yıl

Başkentte trafikte tartıştığı 3 kişiye aracıyla çarparak yaralanmalarına neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Murat Üneş hakkında, 3 kişiye yönelik ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Murat Üneş, taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Avukat beyanlarının ardından söz hakkı verilen sanık Üneş tahliyesini talep ederek, "Ben kesinlikle bu kişileri tanımıyorum. Beni taşlamaya başladıkları için oradan kaçmak zorunda kaldım eğer kaçmasaydım bana zarar vereceklerdi. Aylardır cezaevindeyim, tahliye olmak istiyorum" diye konuştu.

Sanık Üneş’in beyanlarının ardından duruşmaya karar için ara veren mahkeme heyeti sanık Murat Üneş hakkında, her bir kişi için ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıl 4 ay olmak üzere 3 kişiye bu suçu işlediği için toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

Olayın Geçmişi

Olay, 25 Nisan’da Mamak ilçesine bağlı Yeni Bayındır Mahallesi’ndeki Sağduyu Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen Murat Üneş, otomobiliyle Esra Yavuz yönetimindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından Esra Yavuz’un eşi Uğur Yavuz, araçtan inerek, Murat Üneş’in alkollü olduğunu görünce polise haber vereceğini söyledi. Üneş, bunun üzerine tartıştığı Uğur Yavuz’u eliyle iterek yere düşürdükten sonra tekrar araca binip, otomobiliyle ayağının üzerinden geçti. Murat Üneş, daha sonra yoldan geçen ve Yavuz’a yardım etmek isteyen Hatun Gülşen’e de çarpıp, yola devam etti. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra geri dönen Üneş, bu kez de Esra Yavuz’un üzerine aracını sürüp, ayaklarının üzerinden geçti. 3 kişinin yaralanmasına neden olan Üneş, gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Murat Üneş hakkında ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, şüphelinin müştekiler üzerine öldürmeye elverişli aracı sürme şeklindeki eylemlerinin, her müşteki yönünden ayrı ayrı öldürmeye teşebbüs suçu dahilinde olduğu belirtilerek, 27 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açılmıştı.