banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı

Aracının muayenesinden dönerken kaza yaptı: 1 yaralı

Samsun’da bir kişi aracının muayenesinden dönerken geçirdiği kazada yaralandı.

Asayiş 15.06.2021, 19:18
Aracının muayenesinden dönerken kaza yaptı: 1 yaralı

Samsun’da bir kişi aracının muayenesinden dönerken geçirdiği kazada yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan A. idaresindeki 42 EPU 73 plakalı hafif ticareti araç Samsun’dan Kavak istikametine seyir ederken kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Haydar D. yönetimindeki 55 BCM 41 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Haydar D.’nin Amasya’dan Merzifon ilçesinden Samsun’a araç muayenesine geldiği ve geri dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı bulutlu
banner493