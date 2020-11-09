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Aracının lastiğini değiştirmek isteyen adam ölü bulundu

KAYSERİ’DE ARACININ LASTİĞİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN ŞAHIS, ARACININ YANINDA ÖLÜ BULUNDU.

Asayiş 09.11.2020, 18:59
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Aracının lastiğini değiştirmek isteyen adam ölü bulundu

Kayseri’de aracının lastiğini değiştirmek isteyen şahıs, aracının yanında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi’nde 33 ACT 71 plakalı hafif ticari aracın yanında hareketsiz bir şahsın yattığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerindeki şahsın lastiğini değiştirmek isteyen Derviş Antal (64) olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen 112 ekipleri ise Antal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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