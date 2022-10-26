Aracının içinde fenalaşan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken otomobilinin içinde fenalaşan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sorgun Bulvarı trafik ışıklarında meydana geldi. 07 AUT 956 plakalı otomobiliyle hareket halinde bulunan Ahmet Haczeyin, kırmızı ışık yanınca durdu. Araç yeşil ışığın yanmasıyla biranda geriye doğru giderek şehir içi minibüsünün tamponuna çarptı. Minibüs sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar, otomobil sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Haczey, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten minibüs sürücüsü, “Şehir merkezine seyir halindeyken kırmızı ışık yanınca önümdeki araçla birlikte durduk. Yeşil ışık yandığında önümdeki aracın sürücüsü geri gelmeye başladı ve aracıma çarptı. Araçta önemli bir şey yok. İnip yanına gittiğimizde direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini gördük ve ambulans çağırdık” dedi.