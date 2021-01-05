Aracının içinde baygın halde bulunan şahıs hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti

Samsun’da aracının içinde baygın halde bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracının içinde hareketsiz halde bulunan Hüseyin Demir (44), 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılmak istendi. Hüseyin Demir’in hastaneye vardığında hayatını kaybettiği belirlendi. Demir’in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.