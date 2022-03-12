Aracının deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir benzinlik istasyonuna gelen ve deposunu doldurduktan sonra parasını ödemeden kaçan sürücünün o anları benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. 820 TL’lik yakıtın parasını ödemeyen sürücü ve yanındaki şahıs hakkında iş yeri sahibi şikayetçi oldu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İzmir yolunda bulunan bir benzinlik istasyonuna önceki gece gelen bir otomobilin sürücüsü pompa görevlisine depoyu doldurmasını söyledi. Pompa görevlisi araçta plaka olmadığını, plakanın ön camda takılı olduğunu görünce aracın yeni olduğunu düşünerek depoyu doldurdu. Dolum işlemi bitince araç sürücüsü parayı ödemeden hızla benzin istasyonundan uzaklaştı. Pompa görevlisi Barış Gençtan otomobilin peşinden koşsa da yetişemedi. Plakayı sorgulatan benzin istasyonu çalışanları plakanın da sahte olduğunu fark etti. Durumu güvenlik güçlerine bildiren çalışanlar hem sürücüden hem de araçtaki ikinci kişiden şikayetçi oldu. İş yerinin 820 TL’lik zararı olduğu öğrenildi.