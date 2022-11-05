Aracını yolun ortasına bırakıp başka bir araca binip gitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yol ortasında bırakılan ve trafiği aksatan hafif ticari araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Trafik ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekilen aracı kullanan kadının, köpeği ve küçük kızını alıp bir başka araca binip gittiği belirlendi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen Demokrasi Bulvarı Çevreyolu kavşağında yol ortasında dörtlüleri yanar vaziyetteki 07 LDY 80 plakalı hafif ticari aracın trafiği aksattığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Kavşağa gelen polis ekibi, gerekli önlemi aldıktan sonra araç sürücüsüne ve sahibine ulaşamayınca Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde içerisinde oyuncak bebekler, puset ve benzeri malzemeler bulunan aracın trafik açısından herhangi bir eksiğinin bulunmadığı belirlendi.

Demokrasi Bulvarı Çevreyolu çıkışında trafiğin aksamasına ve araç kuyruğu oluşmasına neden olan araç, dönüş şeridini kapatarak trafiği aksatmak suçundan para cezası uygulandıktan sora güvenlik amacıyla çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Araç terk edildiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen bir araç sürücüsü, araçtan bir kadının kucağında köpekle indiğini, yanında 5 yaşlarında bir kız çocuğu olduğunu, Demokrasi Bulvarından gelen beyaz bir araca binip gittiğini anlattı.