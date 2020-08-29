Aracını yol ortasında bırakıp kaçmaya çalışan alkollü şahıs gözaltına alındı

Erzincan’da aşırı alkollü halde aracını yol ortasında bırakıp kaçmaya çalışan şahıs, polis tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

Olay, Erzincan merkez Nerim Tombul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polisi görünce aracını yol ortasında bırakıp yaya olarak kaçan şüpheli kısa süreli kovalamaca sonrasında yakalandı. Aşırı alkollü olduğu ve ayakta durmakta güçlük çektiği kameraya yansıyan şahıs yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan son anda sürücünün frene basmasıyla kurtuldu.

Biber gazı sıkılıp orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilen şahıs ters kelepçe yapıldıktan sonra polis otosuna bindirildi.

Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.