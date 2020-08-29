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Aracını yol ortasında bırakıp kaçmaya çalışan alkollü şahıs gözaltına alındı
ERZİNCAN’DA AŞIRI ALKOLLÜ HALDE ARACINI YOL ORTASINDA BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞAHIS, POLİS TARAFINDAN ORANTILI GÜÇ KULLANILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİKTEN SONRA GÖZALTINA ALINDI
Asayiş 29.08.2020, 13:27
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Erzincan’da aşırı alkollü halde aracını yol ortasında bırakıp kaçmaya çalışan şahıs, polis tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.
Olay, Erzincan merkez Nerim Tombul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polisi görünce aracını yol ortasında bırakıp yaya olarak kaçan şüpheli kısa süreli kovalamaca sonrasında yakalandı. Aşırı alkollü olduğu ve ayakta durmakta güçlük çektiği kameraya yansıyan şahıs yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan son anda sürücünün frene basmasıyla kurtuldu.
Biber gazı sıkılıp orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilen şahıs ters kelepçe yapıldıktan sonra polis otosuna bindirildi.
Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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