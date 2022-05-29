banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Konya’ya şehit ateşi düştü
Konya’ya şehit ateşi düştü
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi

Ataşehir’de bir sürücü yaya yoluna park ettiği otomobiliyle yolun bir kısmını kapattı. Yaya yolunu işgal eden sürücü, başka bir sürücüye yol vermeyince tartışma çıktı. Annesini acile götürdüğünü belirten kişi yolun açılması için yaya yoluna park eden sürücüyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 29.05.2022, 09:55
Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi

Ataşehir’de bir sürücü yaya yoluna park ettiği otomobiliyle yolun bir kısmını kapattı. Yaya yolunu işgal eden sürücü, başka bir sürücüye yol vermeyince tartışma çıktı. Annesini acile götürdüğünü belirten kişi yolun açılması için yaya yoluna park eden sürücüyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan yaya yoluna otomobilini park eden ve araç içerisinde oturan sürücü, yol üzerinde ilerleyen araçların geçişine izin vermedi. O sırada annesini hastaneye acile götürdüğünü belirten bir sürücü yolun açılmaması üzerine yaya yoluna park eden sürücü ile tartışmaya başladı. Araç içerisinden birbirleriyle tartışan sürücüler bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Tartışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

(ES- MB-

Yorumlar (0)
28°
açık