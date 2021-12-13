Aracını denize sürdü, hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakarak uzaklaştı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde aracını denize süren sürücü, hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay, 19.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Tunahan A., 34 ZE 3149 plakalı otomobiliyle bir anda gaza basarak direksiyonu denize çevirdi. Frene hiç basmayan sürücü, otomobiliyle denize uçtu. Daha sonra araçtan inen Tunahan A. sigarasını çıkarıp yakarak olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz Polisi de olay yerinde inceleme yaptı. Olayı görenler, "Hiç frene basmadan yukarıdan gelerek, sahilden denize gitti. İçinden çıkarak sigara yaktı. ’Nasılsın?’ diye sorduk. ’İyiyim, siz nasılsınız?’ diye cevap verdi. Sahilden uzaklaşarak gitti" yorumunda bulundu.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.