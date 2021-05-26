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Aracında yarı çıplak halde bulunan şahıs, sıcak havayı gerekçe gösterdi

Karaman'da iç çamaşırıyla inşaatta gezdiği iddia edilen 75 yaşındaki C.M., kuma saplanan otomobilde bulundu. Pantolonu giydirilip ambulansla hastaneye kaldırılan C.M. polise "Hava sıcaktı. Ondan pantolonumu çıkardım" dedi.

Asayiş 26.05.2021, 09:20
Aracında yarı çıplak halde bulunan şahıs, sıcak havayı gerekçe gösterdi

Çeltek Mahallesi 502 Sokak'ta oturan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bir kişinin yarı çıplak halde gezdiği ihbarında bulundu.

"HAVA SICAKTI, ONDAN ÇIKARDIM"

Bunun üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, inşaatın 50 metre ilerisinde kuma saplanmış otomobilde C.M.'yi yarı çıplak halde buldu. C.M., polise, "Hava sıcaktı. Ondan pantolonumu çıkardım" dedi. Polis, C.M.'nin bitkin halde olması üzerine

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