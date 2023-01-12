Aracında 107 sikkeyle yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şüphelinin aracında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 107 sikke ve 2 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 107 sikke, 2 obje ve tepsi ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.