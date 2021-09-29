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Aracın yaşlı kadına çarpma anı kamerada

Artvin’de yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 29.09.2021, 11:16
Aracın yaşlı kadına çarpma anı kamerada

Artvin’de yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Artvin’in Arhavi ilçesi Musazade Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen R.N. (62), bir aracın çarpmasıyla yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza ani ise bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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