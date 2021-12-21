Aracın oto teyp bölümüne gizlenen uyuşturucu hassas burun Cat’e takıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin bir araca düzenlediği operasyonda, oto teyp bölümüne gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu narkotik dedektör köpeği Cat sayesinde bulundu.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından 20 Aralık Pazartesi gece saatlerinde şehir dışından Nazilli ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen araç takibe alındı. Başaran Mahallesi civarında ekipler tarafından durdurulan araçta bulunan M.Ç. ve C.K. etkisiz hale getirildi. Araçta narkotik dedektör köpeği Cat ile yapılan aramada, teyp bölümüne zulalanmış yüklü miktarda eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemede M.Ç. adli kontrol ile serbest kalırken, C.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.