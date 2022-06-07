banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Aracın önüne domuz sürüsü çıktı

Kastamonu’da bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü amatör kamera ile böyle görüntülendi.

Asayiş 07.06.2022, 13:35
Aracın önüne domuz sürüsü çıktı

Kastamonu’da bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü amatör kamera ile böyle görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’ya bağlı İnebolu ilçesinin İkiyaka köyü mevkiinde seyir halindeki aracın önüne domuz sürüsü çıktı. Bir müddet aracın önünde ilerleyen yaklaşık 10 domuz ve yavruları, bir süre sonra yoldan çıkarak ormana doğru kaçarak gözden kayboldu. O anlar aracın içindekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu