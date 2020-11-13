banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece’ye
Küçükçekmece’ye "Hilal Park"lı gönderme
130 koruma görevlisi virüse yakalandı
130 koruma görevlisi virüse yakalandı
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog

Aracın kaputuna gizlenmiş 2 bin 700 paket kaçak sigara yakalandı

ARACIN KAPUTUNA GİZLENMİŞ HALDE 2 BİN 700 PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Asayiş 13.11.2020, 18:14
2
Aracın kaputuna gizlenmiş 2 bin 700 paket kaçak sigara yakalandı

Gaziantep’te aracın kaputuna gizlenmiş halde gümrük kaçağı 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş halde 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor.
Yorumlar (0)
banner417
14°
açık
banner378