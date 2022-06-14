banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep
Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Aracın gösterge panelinde sıvı bonzai çıktı

Trabzon’da jandarma ekiplerince arama yapılan aracın gösterge panelinde arkasına gizlenen sıvı bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Asayiş 14.06.2022, 13:25
Aracın gösterge panelinde sıvı bonzai çıktı

Trabzon’da jandarma ekiplerince arama yapılan aracın gösterge panelinde arkasına gizlenen sıvı bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha araştırmaları sonucu Of ilçesindeki Sulaklı mahallesinde H.İ.A. (30) isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın aracında narkotik köpeğinin de eşliğinde yapılan aramada gösterge panelinin arkasına gizlenmiş şekilde 10 gram metamfetamin, 65 gram sıvı bonzai, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. H.İ.A. (30) ile birlikte araç içerisinde bulunan B.Ç. (29) ve A.Y. (36) isimli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Yorumlar (0)
22°
açık