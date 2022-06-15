Aracın devrini aldıktan dakikalar sonra kaza yaptı

Gaziantep’te satın aldığı aracın devrini noterden dakikalar önce alan sürücü, sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalkınca kazaya sebep oldu. İki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada, devrilen ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, merkez Şehitkamil ilçesinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halinde olan 27 ALZ 824 plakalı ticari araç sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalktı. O sırada trafik lambalarının yeşil yanması üzerine karşı şeritten hareketlenen 27 Z 0973 plakalı otomobil, sola dönüş alan ticari araca çarptı. Kavşakta yaşanan çarpışma sonucu devrilip sürüklenen ticari araç, yan yatarak durabildi. Kazada devrilen aracın sürücüsü yaralanırken iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Kazadan dolayı yoldaki bir şerit trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi hafif yaralanan sürücüye müdahale etti. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmeyi reddederken, trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazada devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün aracı yeni satın aldığı öğrenildi. Noterden devrini aldıktan dakikalar sonra kaza geçiren araç sürücüsü büyük üzüntü yaşadı.